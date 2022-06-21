Следком РФ: ВСУ обстреляли российские буровые высокоточным оружием

Три человека получили ранения и семь пропали без вести в результате нападения Украины на буровые установки у побережья Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Напомню, 20 июня, в понедельник три ракетных удара были нанесены по трём отдельным буровым установкам, принадлежащим "Черноморнефтегазу", компании, которая разрабатывает морские нефтяные и газовые месторождения.

"На данный момент 94 человека были эвакуированы. 15 военнослужащих остаются охранять действующие буровые платформы. К сожалению, информация о 3 раненых и 7 пропавших без вести подтверждена”, — говорится в заявлении Аксенова.

Глава Крыма заверил, что поисковая операция будет продолжена, и региональное правительство свяжется с семьями и друзьями пропавших без вести и пострадавших.

Следком РФ возбудил дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обстрелом буровых.

Согласно заявлению СК, "военнослужащие Вооружённых Сил Украины нанесли удар по платформе газодобывающей вышки <…>, используя оружие с высокими поражающими свойствами”.

От слов к делу

В прошлую пятницу представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина сейчас полагается на военные средства, когда речь заходит о том, что она назвала "возвращением” Крыма. Украинская чиновница пояснила, что

"российское военное наступление побудило Киев в значительной степени отказаться от своей дипломатической стратегии по деоккупации полуострова".

Замечания Ташевой прозвучали на следующий день после того, как министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев, используя поставляемое США оружие, собирается "освободить” все земли, "отобранные Россией", включая Крым.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал "освободить” Крым, а также Донецкую и Луганскую народные республики, которые признаны Россией независимыми государствами.

Кроме того, несколько украинских чиновников заявили, что обещание не использовать иностранное оружие для нападения на цели в России не распространяется на Крым, который Киев считает частью своей территории. Например, генерал-майор Дмитрий Марченко сказал на прошлой неделе, что мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, является "абсолютно нашей целью номер один”.

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