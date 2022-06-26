Полковник Ходарёнок: старые "танцующие" ракеты ВСУ бьют по Киеву

Сегодня ВС РФ нанесли удары крылатыми ракетами по военным целям в Киеве. Украинские СМИ сразу же начали новые провокации и обвинения в сторону России, так как в столице Украины повреждён один жилой дом. Стоит ли говорить, что ВКС РФ не бьют по гражданским постройкам? Но Киев готов идти на любые шаги, чтобы очернить Москву.

Обломков ракет на месте происшествия не обнаружено, зато есть паспорт гражданки РФ, срок годности которого истёк год назад. Также есть иностранные репортёры и украинские пропагандисты, которые прибыли к месту очень быстро.

Полковник Михаил Ходарёнок обратил внимание на видео от местных жителей, которые появляются в Сети. Очевидцы сняли полёт той самой ракеты: она крутится в воздухе.

"Это зенитная управляемая ракета, которая после выхода с пусковой "танцует" в небе. Такое происходит из-за устаревания боеприпасов и их неправильного хранения. В самом начале СВО старые ракеты и нарушение сроков хранения привели к тому, что киевляне шваркнули ракетой по фасаду здания. Теперь в Киеве новая трагедия — ракета упала на жилой дом", — пояснил он.

Если бы это действительно был "Калибр" ВКС РФ, то этот дом, и ещё три соседних, сложились бы "гармошкой", подытожил Ходарёнок.