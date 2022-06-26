Киселёв: наёмники бежали из Северодонецка, роняя оружие

Из Северодонецка в спешном порядке бежали иностранные наёмники из США, Польши, Германии и Франции. В настоящий момент, как заявили в Минобороны РФ, город контролируется силами ЛНР.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв отметил, что бегство наёмников из Северодонецка было стремительным.

"Наёмники бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться", — сказал Киселёв, слова которого приводит Eadaily. com.

По данным Киселёва, путь сбежавших из Северодонецка наёмников лежал в Лисичанск. Как заявил помощник главы МВД ЛНР, о перемещениях наёмников рассказал один из военнопленных, который, по его словам, показывал в этом городе наёмникам дорогу.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что в Лисичанске были обнаружены сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас военнослужащие ЛНР пытаются их задержать.