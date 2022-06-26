Подоляка: один удар ЧФ ВМФ заставил ВСУ забыть о контрнаступлении на Херсон

Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область. Это было сделано благодаря одному высокоточному удару.

ВСУ понесли большие потери в Николаеве, что отбило охоту контрнаступать на Херсон навсегда.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Подоляка в результате анализа информации от Генштаба ВСУ.

"Поступило сообщение о ликвидации крупнейшего командного пункта нескольких батальонно-тактических групп. ВСУ понесли значительные потери не только в личном составе, но и в артиллерии, и авиации", — сказал блогер.

С этого дня Киев прекратит активные боевые действия на данном направлении, бандеровцы теперь не смогут собрать силы даже для небольшого наступления, пишет NVL.

"Один массированный ракетный удар Черноморского флота РФ заставил украинское командование навсегда позабыть о контратаках на Херсон", — отметил Подоляка.