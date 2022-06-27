ВС России нанесли ракетные удары по Харькову и Одесской области

ВС России в ночь на 27 июня нанесли новые ракетные удары по объектам на территории Украины. В соцсетях появились сообщения о взрывах в Харькове, Одессе и Николаеве. В Telegram-каналах также появилось видео запуска ракет из Белгородской области.

Местные жители писали, что в Харькове взрывы были слышны в 531-м микрорайоне и на юго-западных окраинах города.

В Одесской области удар, по предварительной информации, был нанесен по складу боеприпасов, предназначавшемуся для ВСУ, в селе Маяки у Карагвольского залива.

Кроме того, ночью прогремел мощный взрыв на подконтрольной ВСУ территории ДНР в Славянске.

Официального подтверждения информации об ударах от Минобороны России пока не было.

Напомним, вчера ВКС России нанесли ракетные удары по Киеву ракетами Х101 воздушного базирования из района Каспийского моря.