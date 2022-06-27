ВС России в ночь на 27 июня нанесли новые ракетные удары по объектам на территории Украины. В соцсетях появились сообщения о взрывах в Харькове, Одессе и Николаеве. В Telegram-каналах также появилось видео запуска ракет из Белгородской области.
Местные жители писали, что в Харькове взрывы были слышны в 531-м микрорайоне и на юго-западных окраинах города.
В Одесской области удар, по предварительной информации, был нанесен по складу боеприпасов, предназначавшемуся для ВСУ, в селе Маяки у Карагвольского залива.
Кроме того, ночью прогремел мощный взрыв на подконтрольной ВСУ территории ДНР в Славянске.
Официального подтверждения информации об ударах от Минобороны России пока не было.
Напомним, вчера ВКС России нанесли ракетные удары по Киеву ракетами Х101 воздушного базирования из района Каспийского моря.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.