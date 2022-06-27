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CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО средней и большой дальности

Силовые структуры

Власти США в течение недели собираются объявить о намерении передать Украине системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN.

CNN: США намерены поставить Киеву системы ПРО средней и большой дальности

Представитель администрации американского президента Джо Байдена отметил в интервью телеканалу, что Киев также получит от США боеприпасы и контрбатарейные радары.

"В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса "земля — воздух" для Украины", — сказал источник.

Он добавил, что Украина запрашивала у Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Однако представитель администрации не уточнил, планируется ли предоставить именно эти ЗРК для ВСУ.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците противоракетного вооружения.

"У нашей страны пока нет систем противоракетной обороны в нужном количестве, но именно наша страна в Европе сейчас больше всего нуждается в таком оружии, — подчеркнул президент.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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