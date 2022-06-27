Чеченское спецподразделение "Ахмат" и Народная милиция ЛНР продолжают зачистку территории химического комбината "Азот", который расположен в освобождённом Северодонецке.
По словам бойца "Ахмата" с позывным "Кот", во время зачистки военные находят много оружия ВСУ.
"Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемёту. Пулемёт захвачен, боеприпасы получены", — сказал представитель спецподразделения в интервью РИА Новости.
Он добавил, что на "Азоте" обнаружены схроны с вооружением и боеприпасами иностранного производства. Как отметил военный, вся техника сложена аккуратно. Это означает, что данная группа готовилась к длительной обороне, пояснил боец.
Кроме того, военнослужащий подчеркнул: территория химического комбината "Азот" — это очень сложная инженерная система, которая включает в себя многочисленные подземные сооружения.
25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении промзоны Северодонецка. Он уточнил, что с завода "Азот" удалось вывести 800 мирных жителей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.