Бойцы "Ахмата" и военные ЛНР ведут зачистку территории "Азота" в Северодонецке

Чеченское спецподразделение "Ахмат" и Народная милиция ЛНР продолжают зачистку территории химического комбината "Азот", который расположен в освобождённом Северодонецке.

По словам бойца "Ахмата" с позывным "Кот", во время зачистки военные находят много оружия ВСУ.

"Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемёту. Пулемёт захвачен, боеприпасы получены", — сказал представитель спецподразделения в интервью РИА Новости.

Он добавил, что на "Азоте" обнаружены схроны с вооружением и боеприпасами иностранного производства. Как отметил военный, вся техника сложена аккуратно. Это означает, что данная группа готовилась к длительной обороне, пояснил боец.

Кроме того, военнослужащий подчеркнул: территория химического комбината "Азот" — это очень сложная инженерная система, которая включает в себя многочисленные подземные сооружения.

25 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении промзоны Северодонецка. Он уточнил, что с завода "Азот" удалось вывести 800 мирных жителей.