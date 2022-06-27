Боец из группировки "Отважные" исполнил фронтовую песню о спецоперации

Боец Вооружённых сил РФ из группировки "Отважные", которая успела запомниться россиянам своими решительными действиями, исполнил песню собственного сочинения о специальной военной операции на Украине.

Военнослужащий пел прямо на первой линии фронта, сообщает издание "Русская весна", для читателей которого производилась съёмка исполнения композиции.

"Звуки вдали — пулемёт, дальше зачистка идёт, здесь и оставил он нас, снайпер-братишка Тарас. Взяли Лиман — напишут в исторической книжке, услышите нас в синем небе, братишки!" — приводит издание строки из песни.

Отмечается, что спецназ "Отважных" находит время для творчества, ведь музыка поднимает боевой дух и позволяет отвлечься от тяжёлых столкновений.

Ранее стало известно, что "Отважные" начали наступление под Лисичанском. Они взяли мощное укрепление ВСУ, которое было построено для длительного удержания позиций.

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