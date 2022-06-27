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Силовые структуры

В ходе специальной военной операции ВСУ несут значительные потери в живой силе. Украинские средства массовой информации публикуют сводки с количеством убитых военных. Так, новостная лента информационного портала посёлка городского типа Межгорье Закарпатской области "Міжгірський портал" напоминает некролог со списком погибших бойцов. Только за последнюю неделю на портале небольшого населённого пункта Украины размещено шесть сообщений о гибели военных.

Напомним, что части украинской армии, дислоцированные в Закарпатье, оказались в котле под Лисичанском, сформированном накануне Вооружёнными силами РФ.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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