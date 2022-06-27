Все вышедшие из "Азота" проходят фильтрацию в Старобельске

Мирные граждане, покинувшие бомбоубежища химического завода "Азот" в Северодонецке, проходят фильтрацию в Старобельске.

Об этом сообщает РИА Новости.

В эти выходные с территории химзавода было эвакуировано около 1300 человек. Часть граждан находятся в безопасных районах города, они ждут возможности выехать. Около трети из них вернулись домой в Северодонецке и собираются оставаться на месте проживания и принимать участие в восстановлении города.

Остальных небольшими группами вывозят в пункт временного размещения. В Старобельске люди проходят так называемую фильтрацию — сотрудники спецслужб ЛНР проверяют их на возможную причастность к ВСУ. Особое внимание вызывают мужчины призывного возраста и с татуировками.

После фильтрации каждый получит справку и отправится в общежития для беженцев.