Мирные граждане, покинувшие бомбоубежища химического завода "Азот" в Северодонецке, проходят фильтрацию в Старобельске.
Об этом сообщает РИА Новости.
В эти выходные с территории химзавода было эвакуировано около 1300 человек. Часть граждан находятся в безопасных районах города, они ждут возможности выехать. Около трети из них вернулись домой в Северодонецке и собираются оставаться на месте проживания и принимать участие в восстановлении города.
Остальных небольшими группами вывозят в пункт временного размещения. В Старобельске люди проходят так называемую фильтрацию — сотрудники спецслужб ЛНР проверяют их на возможную причастность к ВСУ. Особое внимание вызывают мужчины призывного возраста и с татуировками.
После фильтрации каждый получит справку и отправится в общежития для беженцев.
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