Марочко: военные ВСУ хотят сбежать из Лисичанска, переодевшись в гражданских

По информации подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские военные, осознав безвыходность своего положения в Лисичанске, предлагают провести эвакуацию мирных жителей, чтобы получить возможность тайно выйти из города, переодевшись в гражданское.

Марочко назвал этот план украинского командования по собственному спасению "подлым".

"Украинское командование, поняв, что им не выйти с боями из населенного пункта Лисичанск, предприняли подлую тактику и стратегию, совместно с местным гауляйтером Гайдаем (глава Луганской военной администрации от Киева — Прим. ред.) разработан так называемый план эвакуации. Сейчас были опубликованы в соцсетях призывы мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, и, таким образом, они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта", — сказал Марочко представителям прессы.

Представитель ЛНР подчеркнул, что украинские военные прекрасно осознают серьёзность своего положения, потому что безопасного отхода из Лисичанска просто нет. И именно поэтому командование ВСУ будет стараться покинуть этот населённый пункт в гражданской одежде, "под прикрытием женщин, стариков и детей", добавил Марочко.

Представитель Народной милиции ЛНР сравнил эту тактику с фашистской, и попросил мирных жителей не поддаваться на "такую подлую провокацию", и не покидать пока укрытий, пока в Лисичанске и его окрестностях ведётся плановая боевая работа.