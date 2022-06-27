Бойцы ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают развивать наступление в районе Лисичанска. Об этом сообщает Народная милиция республики.
По информации ведомства, украинская армия понесла существенные потери. Военные ЛНР и РФ получили трофейное оружие.
"В ходе боевых столкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР противник понёс тяжёлые потери в живой силе и бронетехнике", — сказано в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что в Лисичанске находятся иностранные наёмники и несколько высокопоставленных сотрудников из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Бойцы ЛНР предпринимают все необходимые меры для того, чтобы они не смогли покинуть город.
25 июня союзные силы ЛНР и РФ взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Как пояснил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, бои продолжаются в городской застройке.
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