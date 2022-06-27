Народная милиция ЛНР: ВСУ несут тяжёлые потери в районе Лисичанска

Бойцы ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжают развивать наступление в районе Лисичанска. Об этом сообщает Народная милиция республики.

По информации ведомства, украинская армия понесла существенные потери. Военные ЛНР и РФ получили трофейное оружие.

"В ходе боевых столкновений с подразделениями Народной милиции ЛНР противник понёс тяжёлые потери в живой силе и бронетехнике", — сказано в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что в Лисичанске находятся иностранные наёмники и несколько высокопоставленных сотрудников из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Бойцы ЛНР предпринимают все необходимые меры для того, чтобы они не смогли покинуть город.

25 июня союзные силы ЛНР и РФ взяли под контроль шахту и один из заводов в Лисичанске. Как пояснил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, бои продолжаются в городской застройке.