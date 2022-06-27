Приказ прекратить оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе отдал лично главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом рассказал бывший командир 36-й бригады мосркой пехоты ВС Украины майор Сергей Волынский с позывным "Волына". На "Азовстали" он был назначен командиром батальона.
По словам сдавшегося боевика, Залужный позвонил на военную связь и сказал прекратить оборону и сдаться в плен. При этом найти выходы нужно было или самостоятельно или через Главное управление разведки Украины (Кирилла Буданова). Через какое-то время "Волына" построил всех людей и объявил, что получен такой приказ от главнокомандующего.
"Это очень сложно морально. Это потрясение, шок. Я не могу сказать, что это была какая-то радость", — описал свои ощущения при этом командир морпехов в интервью Telegram-каналу "Военная хроника".
Он добавил также, что президент Украины Владимир Зеленский звонил лично ему один раз, когда командир ещё находился на заводе имени Ильича.
Впоследствии "Волына" уже сам звонил Зеленскому и докладывал о критической ситуации, заявлял о необходимости принимать какие-то меры, искать политические решения, так как "гибнут люди и ситуация постоянно ухудшается".
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