Украинский лётчик рассказал о полёте на заблокированную "Азовсталь"

Украинский пилот раскрыл детали секретной операции полётов на завод "Азовсталь" в Мариуполе в то время, когда он уже был заблокирован российскими военными. Лётчик дал интервью YouTube-каналу.

По словам пилота, он доставил на окружённый завод груз, а также вывез оттуда 20 раненых. Этой операцией руководил ГУР, она была секретная, пояснил военный.

Он также добавил, что на подготовку у кого-то были сутки, у кого-то неделя, а у некоторых вообще считанные часы. Груз требовалось доставить на территорию противника в глубину больше 100 километров, рассказал пилот.

Он отметил, что в его вертолёт, когда он уже возвращался назад, попала ракета из ПЗРК, и из-за этого отказал один из двигателей. При этом на борту было 20 раненых, и если бы пришлось садиться в поле, возникли бы трудности с их эвакуацией, заявил военный.

Второй вертолёт, летевший сзади, был сбит, все члены экипажа погибли. Им повезло меньше, заключил пилот.