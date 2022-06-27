Командир морпехов ВСУ "Волына": мы боялись "азовцев"*, потому что их было больше

Морпехи ВСУ, находившиеся на "Азовстали" в Мариуполе, боялись вступать в споры с боевиками националистического батальона "Азов"*, так как на стороне "азовцев"* было численное преимущество. Об этом рассказал бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины майор Сергей Волынский с позывным "Волына", сдавшийся в плен военным ДНР.

По его словам, когда морпехи вышли с завода им. Ильича, их было 186 человек, из которых 18 погибло. Среди вышедших также было 33 раненых, ещё 44 человека было ранено в ходе боевых действия на "Азовстали".

"Волына" отметил, что его подчинённые были на пищевом довольствии у "азовцев"*, ничего своего у них не было, и кормили их скудно: выдавали 50 граммов крупы на человека и 6-8 банок тушёнки на всех.

Другие подразделения питались иначе, заметил Волынский, однако с этим сделать было ничего нельзя. "Азовцы"* считали морпехов людьми "второго сорта" и ставили их оборонять самые опасные направления, однако возражать им боялись.

"Встревать в какие-то споры или что-то требовать я не мог, потому что боялся, что нас ограничат и в этом… Стычки были однозначно, может быть, перепалки, даже рукоприкладство. Конкретно кто, я сказать не могу, потому что людей было очень много. Но вообще подразделения их побаивались, потому что их было больше по количеству", — рассказал пленный морпех в интервью Telegram-каналу "Военная хроника".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.