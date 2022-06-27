Пушилин: ВСУ больше не смогут наносить удары по центру Донецка

У украинской армии больше не получится обстреливать центр Донецка. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР проинформировал, что Вооружённые силы Республики сейчас сконцентрировались на контрбатарейной стратегии, которая лишила украинскую армию возможности вести обстрелы центра Донецка.

"Что касается острой проблемы — обстрелов ВСУ практически всех районов Донецка, Макеевки и Горловки, то ситуация изменилась в лучшую сторону. Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки", — рассказал Пушилин в эфире "России 24".

Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что сейчас ВС ДНР делают всё возможное, чтобы ВСУшники "физически" не могли вести обстрелы при помощи артиллерии.