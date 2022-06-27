Reuters: Зеленский надеется на окончание боевых действий до начала зимы

Украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы боевые действия на территории его государства закончились к концу 2022 года до наступления зимы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

В понедельник, 27 июня, глава Украины выступил по видеосвязи перед лидерами "Большой семёрки".

"Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы спецоперация РФ на Украине закончилась к концу года до наступления зимы", — сказано в материале.

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в Баварии под председательством Германии.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают массовый характер в Вооружённых силах Украины (ВСУ). По данным ведомства, для восполнения потерь Киев вынужденно формирует отдельные стрелковые батальоны из необученных граждан, призванных по мобилизации.