Минобороны: заградотряды пытаются остановить бегство ВСУ под Лисичанском

Военно-политическое командование Украины пытается остановить бегство солдат ВСУ в районе Лисичанска с помощью заградотрядов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, украинские военные покидают свои позиции под Лисичанском на фоне успехов Вооружённых сил России по освобождению территорий ЛНР и ДНР.

"Украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих подразделений ВСУ в районе Лисичанска", — подтвердил Конашенков.

Он добавил, что для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады Киев направил заградотряд "Правого сектора"* в район населённого пункта Волчеяровка.

При этом официальный представитель Минобороны подчеркнул: власти Украины утратили контроль над своими войсками на лисичанском направлении. Как пояснил Конашенков, в боях потеряно 80 процентов личного состава ВСУ и порядка 70 процентов техники.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.