Под Артёмовском в украинских войсках началось дезертирство

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию группировки ВС РФ, задействованной в спецоперации на Украине.

Он также отметил, что морально-психологическое состояние бовиков снижается на фоне быстрого освобождения территорий, пишут "Известия".

К примеру, в 30 механизированной бригаде, которая расположена сейчас у Артёмовска (Бахмут), есть случаи, когда военнослужащие самовольно оставляли боевые позиции. Кроме этого, выявлены случаи употребления психоактивных веществ и случаи пьянства.

По этому поводу высказался и военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Сказать, что ВСУ сломлены или разбегаются, нельзя. Но, подразделения сильно отдаляются друг от друга, сплоченность в целом падает. Тем более, кадровая армия, сильно разбавленная терробороной и свежими отловленными по городам призывниками, теряет умение", — отметил аналитик.