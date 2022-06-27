Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел инспекцию группировки ВС РФ, задействованной в спецоперации на Украине.
Он также отметил, что морально-психологическое состояние бовиков снижается на фоне быстрого освобождения территорий, пишут "Известия".
К примеру, в 30 механизированной бригаде, которая расположена сейчас у Артёмовска (Бахмут), есть случаи, когда военнослужащие самовольно оставляли боевые позиции. Кроме этого, выявлены случаи употребления психоактивных веществ и случаи пьянства.
По этому поводу высказался и военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Сказать, что ВСУ сломлены или разбегаются, нельзя. Но, подразделения сильно отдаляются друг от друга, сплоченность в целом падает. Тем более, кадровая армия, сильно разбавленная терробороной и свежими отловленными по городам призывниками, теряет умение", — отметил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.