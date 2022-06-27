Руководитель непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский осудил украинских чиновников за отсутствие расследования взрывов на территории республики.
"По подрыву здания МГБ (Министерства госбезопасности. — Прим. ред.) и взрывов на станции "Маяк" я обращался к господину Зеленскому, призывая разобраться и исключить дальнейшие провокационные действия", — сказал Красносельский.
Вместе с этим политик заявил, что регион не должен стать частью конфликта на Украине. Если Приднестровье окажется участником боевых действий, с последствиями столкнётся Европа, предупредил глава республики.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подчеркнула, что жители Приднестровья хотят вступить в Европейский союз.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.