Глава Приднестровья обвинил Украину в нежелании расследовать взрывы в республике

Руководитель непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский осудил украинских чиновников за отсутствие расследования взрывов на территории республики.

"По подрыву здания МГБ (Министерства госбезопасности. — Прим. ред.) и взрывов на станции "Маяк" я обращался к господину Зеленскому, призывая разобраться и исключить дальнейшие провокационные действия", — сказал Красносельский.

Вместе с этим политик заявил, что регион не должен стать частью конфликта на Украине. Если Приднестровье окажется участником боевых действий, с последствиями столкнётся Европа, предупредил глава республики.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подчеркнула, что жители Приднестровья хотят вступить в Европейский союз.