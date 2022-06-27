WarGonzo: бойцы ВСУ применяют запрещённые мины-"лепестки" в Попаснянском районе

Военкоры проекта WarGonzo показали кадры с Попаснянского района, где боец НМ ДНР уничтожает мину, которая лежит прямо на дороге. Сообщается, что ВСУ активно сбрасывают запрещённые боеприпасы на Николаевку.

Мины-"лепестки" сложно заметить, так как окрашены они в зелёный цвет, что делает их опасными для мирного населения, особенно для детей, ведь увидеть их в траве крайне сложно. Данные противопехотные мины запрещены по Оттавской конвенции, которую Украина подписала в 2005 году.

"По международной конвенции у этих мин должна быть включена функция самоликвидации в течение нескольких суток. Но ВСУ игнорируют это требование", — сообщают военкоры.