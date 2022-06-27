Полковник Матвийчук: ВСУшники-дезертиры могут начать воевать за ЛНР и ДНР

Украинские военные, которые, дезертировав, попали в расположение ВС РФ, могут пополнить ряды Народной милиции ДНР и ЛНР. Таким мнением поделился полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт считает, что если с украинским военным обошлись плохо, и он против своей воли оказался на поле боя, он вполне может пожелать сражаться за другую сторону.

"Да, может быть такое, когда человека, уроженца Мариуполя, обманом вывезли во Львовскую область и сейчас он хочет принять участие в освобождении. Почему бы и нет. Это уже контрольные органы Донецкой народной республики, Луганской народной республики, да и наши, проверяют его на предмет лояльности и возможности — не является ли он засланным казачком, не несет никаких диверсионных действий. Вполне возможно, что он может перейти на сторону ДНР, ЛНР и стать активным участником сопротивления фашизму", — сказал Анатолий Матвийчук в беседе с URA.RU.

Эксперт рассказал, что военные РФ с самолётов разбрасывают листовки с призывом сдаться и перейти на сторону ВС ЛНР и ДНР, и принявшие решение сдаться приходят потом в пункты сбора военнопленных, узнав об этой возможности их листовок.

Полковник напомнил, что каждого военного, который оказался у ВС РФ, ДНР или ЛНР, первым делом внимательно проверяют. Их личности идентифицируют, устанавливают их принадлежность к конкретной части ВСУ. Далее бойцы проходят медосмотр, а после этого выясняют, не причастны ли они к совершаемым на Украине военным преступлениям.