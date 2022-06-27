Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал, когда ВС РФ и ЛНР должны взять под контроль Лисичанск.
По мнению Киселёва, это должно произойти до конца текущей недели. По его данным, постепенно оказывается в кольце сил РФ, и вряд ли его освобождению что-то сможет помешать.
"Наши войска окружили Лисичанск. Сказать, что плотно — нет. Еще не в плотное кольцо, но уже зашли в жилые застройки, зашли в промзону. Город большой, промышленный, и еще нам до конца недели придется с ними пободаться. Сопротивляются, огрызаются", — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что после освобождения Северодонецка будет взята под контроль вся территория Донбасса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.