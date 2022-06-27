Киселёв о сроках освобождения Лисичанска: к концу недели

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал, когда ВС РФ и ЛНР должны взять под контроль Лисичанск.

По мнению Киселёва, это должно произойти до конца текущей недели. По его данным, постепенно оказывается в кольце сил РФ, и вряд ли его освобождению что-то сможет помешать.

"Наши войска окружили Лисичанск. Сказать, что плотно — нет. Еще не в плотное кольцо, но уже зашли в жилые застройки, зашли в промзону. Город большой, промышленный, и еще нам до конца недели придется с ними пободаться. Сопротивляются, огрызаются", — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что после освобождения Северодонецка будет взята под контроль вся территория Донбасса.