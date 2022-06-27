Глава МИД ДНР: Марокко направило запрос на общение с осуждённым наёмником

Руководитель МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти Марокко связались с местными политиками по поводу приговорённого к смертной казни боевика Саадуна Брагима.

"Был запрос на общение (с наёмником. — Прим. ред.), также они (его родственники. — Прим. ред.) выразили желание предоставить своего адвоката", — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ДНР эфире телеканала "Россия-24".

По информации политика, власти республики разрешили Брагиму разговаривать с близкими людьми и адвокатом.

Ранее западные журналисты допустили, что после казни британских боевиков в ДНР начнётся вооружённый конфликт Москвы и Лондона.