Руководитель МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что власти Марокко связались с местными политиками по поводу приговорённого к смертной казни боевика Саадуна Брагима.
"Был запрос на общение (с наёмником. — Прим. ред.), также они (его родственники. — Прим. ред.) выразили желание предоставить своего адвоката", — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ДНР эфире телеканала "Россия-24".
По информации политика, власти республики разрешили Брагиму разговаривать с близкими людьми и адвокатом.
Ранее западные журналисты допустили, что после казни британских боевиков в ДНР начнётся вооружённый конфликт Москвы и Лондона.
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