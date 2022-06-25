Депутат ГД РФ Швыткин резко ответил на угрозы Британии в случае казни наёмников

Депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин сообщил, что вмешиваться в судебную систему ДНР никто не имеет права. Резкое заявление последовало вслед за публикацией в западных СМИ информации о возможном военном конфликте Британии и РФ в случае казни наёмников.

"Сегодня Донецкая Народная Республика, которая признана государством, вправе распоряжаться в рамках судебной системы. Суд приговорил наёмников Великобритании к смертной казни. Никто не имеет права вмешиваться в судебную систему данного независимого государства", — сказал Швыткин в беседе с Лайфом.

Он считает, что угрозы Лондона никчёмны и для Москвы не имеют значения. Также депутат отметил, что российская ракета "Сармат" может уничтожить Великобританию всего за две минуты, поэтому перед такими заявлениями стоит думать о последствиях.