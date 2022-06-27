На освобождённом металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружены останки уже 172 военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщила Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики.
Также опубликован список персональных данных 52 бандеровцев, останки которых эксгумировали в мае в Мариуполе. Идентифицировать украинских солдат помогли списки, которые следственные органы РФ и Донбасса обнаружили в городе.
Боевики были массово захоронены в парке им. Петровского.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.