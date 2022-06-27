В Мариуполе на "Азовстали" обнаружены останки 172 украинских военных

На освобождённом металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружены останки уже 172 военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики.

Также опубликован список персональных данных 52 бандеровцев, останки которых эксгумировали в мае в Мариуполе. Идентифицировать украинских солдат помогли списки, которые следственные органы РФ и Донбасса обнаружили в городе.

Боевики были массово захоронены в парке им. Петровского.