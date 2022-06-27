Рожин: крупные силы ВСУ создают проблемы ВС РФ под Угледаром

Мощный укрепрайон создан украинской армией в Угледаре. Формировался он не один год, поэтому взять его будет достаточно сложно. Военный эксперт Борис Рожин считает, что спешить не стоит, нужно придерживаться старой тактики.

Оборона ВС Украины на юге Донбасса выстроена в Марьинке, Угледаре, Новомихайловке, Новосёловке и Великом. Оборонительная линия выстроена по линии этих населённых пунктов. Достаточно крупные силы ВСУ сосредоточены именно в данных районах, они прикрывают южную группировку на Донбассе, рассказал эксперт.

"После поражения в Мариуполе и потери Волновахи противник постепенно отступил на эту линию обороны и занимает ёе, не допуская продвижения наших войск к трассе Марьинка-Курахово, которая важна для снабжения южной группировки ВСУ", — цитирует Рожина "Украина.ру".

Эксперт считает, что взять такого рода укрепрайоны сложно, но возможно. Для этого не стоит идти штурмом "в лоб", а воспользоваться тактикой, которую ВС РФ успешно применили под Светлодарском. Укрепрайон нужно обойти и взломать, тогда бойцы ВСУ будут вынуждены бросить свои позиции.