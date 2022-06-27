Следком РФ возбудит дело против главы разведки Украины, угрожавшего терактами

Глава Следкома Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело против начальника управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Напомним, украинец угрожал совершить террористические акты на территории РФ, сообщает СК.

"Глава разведывательного подразделения минобороны Украины Кирилл Буданов открыто выступил с угрозами о проведении терактов и диверсий на территории Российской Федерации", — заявило ведомство.

Глава украинской разведки также заявил об усилении партизанской деятельности на подконтрольных РФ территориях, напомнив о взрыве машин в Херсонской области, когда погиб сотрудник местной администрации Дмитрий Савлученко.

Следком сообщил, что командование боевиков склоняло военнослужащих к совершению терактов: их принуждали к диверсиям против мирного населения и гражданской инфраструктуры.