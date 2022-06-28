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The Guardian: ВСУ не хватает артиллерии НАТО, а советские снаряды заканчиваются

Силовые структуры

В битве за Донбасс Украину ждёт поражение, так как у ВСУ наблюдается острый дефицит снарядов для артиллерии, считают американские аналитики.

The Guardian: ВСУ не хватает артиллерии НАТО, а советские снаряды заканчиваются

Долгое время украинская армия полагалась на боеприпасы времён СССР, но они подходят к концу. Переход ВСУ на стандарты НАТО, тем временем, идёт крайне низкими темпами, а именно насыщенность войск артиллерией определит исход противостояния на востоке Украины.

"Битва за Донбасс в значительной степени превратилась в артиллерийскую дуэль между российскими и украинскими войсками. Киеву сейчас катастрофически не хватает боеприпасов", — пишут эксперты издания The Guardian.

Снаряды советских калибров 122-152 мм ещё остались в некоторых постсоветских республиках, но Кремль успешно блокирует возможность их попадания на Украину.

Что касается европейских стран, они не спешат жертвовать собственной обороноспособностью. Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал авторам материала, что "западные партнеры" уже отдали Украине около 10% своей артиллерии, но этого недостаточно. На каждый выпущенный ВСУ снаряд следует ответ в виде десяти российских.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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