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Турки отправят Киеву БПЛА Bayraktar, купленные на пожертвования

Силовые структуры

Турецкая компания Baykar Makina анонсировала отправку трёх боевых беспилотников Bayraktar-TB2 на Украину. Согласно информации, БПЛА купили на пожертвования бизнесменов и неравнодушных граждан.

Беспилотные летательные аппараты намерены отправить на Украину уже в ближайшее время.

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", — сообщили в турецкой компании.

Каким образом боевую технику намерены доставить на территорию боевых действий, в компании не уточнили.

Ранее российская сторона направила всем странам ЕС и НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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