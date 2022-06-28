Турки отправят Киеву БПЛА Bayraktar, купленные на пожертвования

Турецкая компания Baykar Makina анонсировала отправку трёх боевых беспилотников Bayraktar-TB2 на Украину. Согласно информации, БПЛА купили на пожертвования бизнесменов и неравнодушных граждан.

Беспилотные летательные аппараты намерены отправить на Украину уже в ближайшее время.

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", — сообщили в турецкой компании.

Каким образом боевую технику намерены доставить на территорию боевых действий, в компании не уточнили.

Ранее российская сторона направила всем странам ЕС и НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.