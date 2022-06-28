Турецкая компания Baykar Makina анонсировала отправку трёх боевых беспилотников Bayraktar-TB2 на Украину. Согласно информации, БПЛА купили на пожертвования бизнесменов и неравнодушных граждан.
Беспилотные летательные аппараты намерены отправить на Украину уже в ближайшее время.
"Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", — сообщили в турецкой компании.
Каким образом боевую технику намерены доставить на территорию боевых действий, в компании не уточнили.
Ранее российская сторона направила всем странам ЕС и НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.