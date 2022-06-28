Артиллерия ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ в районе Славянска

На Славянском направлении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины продолжаются ожесточённые боевые действия.

Минувшей ночью на данном участке фронта прошли позиционные бои. ВС РФ нанесли артиллерийские удары по позициям Вооружённых сил Украины, пишет "Русская весна". Российские артиллеристы вели бои в ночное время суток, для определения местоположения позиций ВСУ использовались осветительные снаряды. Осветительные боеприпасы также служат для ослепления наблюдательных пунктов противника.

Ранее сообщалось, что группировка "О" ВС РФ подступает к Славянску.