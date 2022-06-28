Андрица: на Лисичанск готовится большое наступление союзных сил

Корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что силы Народной милиции ЛНР и российские войска готовятся к большому наступлению на город Лисичанск.

"Готовится наступление на Лисичанск достаточно большое. Дислоцируется техника. Остался последний крупный город (до полного освобождения ЛНР. — Прим. ред.), ребята (военные. — Прим. ред.) "заряжены", прекрасно сейчас чувствуют (себя. — Прим. ред.) — отметил он.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв рассказал, когда ВС РФ и ЛНР должны взять под контроль Лисичанск. По его мнению, это должно произойти до конца текущей недели.