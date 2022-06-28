Трасс: если Украина не выиграет, последствия для Европы будут серьёзными

Глава внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс считает, что в случае победы России над Украиной, Европу ждут серьёзные последствия.

"Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезны", — приводит её слова немецкая газета Welt.

По слова главы МИД Великобритании, Киеву необходимо предоставить всяческую поддержку для того, чтобы он выиграл в противостоянии с Москвой.

"Первое, что нам необходимо сделать, это оказать Украине всю возможную поддержку", — заключила она.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Baykar Makina анонсировала отправку трёх боевых беспилотников Bayraktar-TB2 на Украину. Согласно информации, БПЛА купили на пожертвования бизнесменов и неравнодушных граждан.