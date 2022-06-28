В зону проведения СВО на Украине прибыли сверхлёгкие автомобили "Сармат-2"

Специальные транспортные средства "Сармат-2" прибыли на Украину в зону проведения спецоперации.

Автомобиль считается сверхлёгким, поэтому может транспортироваться вертолётами на внешней подвеске, но, несмотря на это, "Сармат-2" способен перевозить грузы массой до 600 кг.

Telegram-канал "Военный осведомитель" сообщает о технических возможностях автомобиля:

"Автомобиль "Сармат-2" имеет капотную компоновку, двухосную колёсную формулу 4х4. Он может перевозить до 3-х человек, также на него можно установить вооружение: 7,62-мм пулемёт ПКМ, 12,7-мм пулемёт "Корд", 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 "Пламя"".

Известно, что впервые мир увидел "Сарматы-2" на российско-белорусских учениях "Запад-2021".