Специальные транспортные средства "Сармат-2" прибыли на Украину в зону проведения спецоперации.
Автомобиль считается сверхлёгким, поэтому может транспортироваться вертолётами на внешней подвеске, но, несмотря на это, "Сармат-2" способен перевозить грузы массой до 600 кг.
Telegram-канал "Военный осведомитель" сообщает о технических возможностях автомобиля:
"Автомобиль "Сармат-2" имеет капотную компоновку, двухосную колёсную формулу 4х4. Он может перевозить до 3-х человек, также на него можно установить вооружение: 7,62-мм пулемёт ПКМ, 12,7-мм пулемёт "Корд", 30-мм автоматический гранатомёт АГС-17 "Пламя"".
Известно, что впервые мир увидел "Сарматы-2" на российско-белорусских учениях "Запад-2021".
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