Армия России нанесла удар по ангарам с вооружением из США и ЕС в Кременчуге

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившими от США и ЕС на Украину. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что цель находилась в районе Кременчугского завода дорожных машин. Российские военные поразили её с помощью высокоточного оружия воздушного базирования в понедельник, 27 июня.

"В результате удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены", — подтвердили в Министерстве обороны РФ.

При этом в ведомстве подчеркнули: детонация боеприпасов к оружию Запада вызвала пожар в торговом центре, расположенном неподалёку от завода. Отмечается, что этот ТЦ не функционировал.

Город Кременчуг находится в центральной части Украины на реке Днепр.