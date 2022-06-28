Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившими от США и ЕС на Украину. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В ведомстве пояснили, что цель находилась в районе Кременчугского завода дорожных машин. Российские военные поразили её с помощью высокоточного оружия воздушного базирования в понедельник, 27 июня.
"В результате удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены", — подтвердили в Министерстве обороны РФ.
При этом в ведомстве подчеркнули: детонация боеприпасов к оружию Запада вызвала пожар в торговом центре, расположенном неподалёку от завода. Отмечается, что этот ТЦ не функционировал.
Город Кременчуг находится в центральной части Украины на реке Днепр.
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