ВС РФ уничтожили более 100 боевиков "Азова"* и наёмников в районе Харькова

ВС РФ при поддержке бойцов ДНР и ЛНР уничтожили более 100 боевиков нацбатальона "Азов"* и иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, военные ВСУ несут критические потери.

"В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов"* в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населённого пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наёмников", — прокомментировали в Минобороны.

В официальном сообщении ведомства также подчёркивается: союзные силы РФ и ЛДНР вывели из строя 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, принадлежащей ВСУ.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар по ангарам с вооружением из США и ЕС в Кременчуге.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.