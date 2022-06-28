ВС РФ при поддержке бойцов ДНР и ЛНР уничтожили более 100 боевиков нацбатальона "Азов"* и иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, военные ВСУ несут критические потери.
"В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов"* в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населённого пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наёмников", — прокомментировали в Минобороны.
В официальном сообщении ведомства также подчёркивается: союзные силы РФ и ЛДНР вывели из строя 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники, принадлежащей ВСУ.
Ранее стало известно, что ВКС России нанесли удар по ангарам с вооружением из США и ЕС в Кременчуге.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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