Кадыров: в Чечне создан батальон "Запад-Ахмат" из уроженцев республики

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании батальона "Запад-Ахмат", состоящего из уроженцев республики.

По его словам, смотр-построение батальона состоялся в Военном комиссариате Чеченской Республики. Мероприятие посетил председатель парламента Чечни, начальник Республиканского штаба специальной военной операции Магомед Даудов, который представил личному составу командира Исмаила Агуева.

"Он зарекомендовал себя истинным патриотом Отечества и хорошо проявил себя в ходе спецоперации в Донбассе", — уточнил Кадыров.

Политик добавил, что батальон "Запад-Ахмат" подчинён Южному военному округу Минобороны РФ.

Как подчеркнул глава Чечни, бойцы будут находиться в комфортных условиях. В ближайшее время для них планируется оборудовать жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площадки.

"Я горд тем, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон "Запад-Ахмат", — заключил чеченский лидер.