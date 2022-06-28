Политолог, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что полное уничтожение группировки украинских военных в Донбассе произойдёт в течение месяца.
"Я не знаю сколько это продолжится ещё, но я думаю, что еще не больше месяца. Примерно в течение месяца произойдёт разгром украинской военной группировки в Донбассе, которая была там сконцентрирована к началу этой операции, и явилась одной из причин того, что эта операция началась", — приводит его слова "Военное дело".
По словам эксперта, победа союзных сил в боевых действиях в Донбассе, "переломает хребет" армии Украины.
Кроме того, Кедми отметил, что уничтоженные украинские силы восстановить будет невозможно.
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