Кедми: разгром украинской группировки в Донбассе произойдёт в течение месяца

Политолог, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми считает, что полное уничтожение группировки украинских военных в Донбассе произойдёт в течение месяца.

"Я не знаю сколько это продолжится ещё, но я думаю, что еще не больше месяца. Примерно в течение месяца произойдёт разгром украинской военной группировки в Донбассе, которая была там сконцентрирована к началу этой операции, и явилась одной из причин того, что эта операция началась", — приводит его слова "Военное дело".

По словам эксперта, победа союзных сил в боевых действиях в Донбассе, "переломает хребет" армии Украины.

Кроме того, Кедми отметил, что уничтоженные украинские силы восстановить будет невозможно.