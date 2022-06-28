В районе Северодонецка 15 июля был ликвидирован военнослужащий украинских Сил специальных операций Анатолий Ус. Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонский вестник".
Отмечается, что спецназовец был убит при проведении разведки у переправы через Северский Донец.
Ликвидированный военный отслужил около 30 лет в воздушно-десантных войсках и спецназе Украины.
Ранее военный корреспондент Андрей Филатов показал уничтоженные позиции ВСУ под Авдеевкой и то, что осталось от украинского взвода под населённым пунктом Новосёловка Вторая. Отступившие на заранее подготовленные позиции подразделения просто бросили трупы своих погибших сослуживцев, хотя и могли их вывезти.
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