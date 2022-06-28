Мирошниченко: судьба пленных бойцов ВСУ будет решаться после взятия Лисичанска

В ЛНР решат, что делать с пленными украинскими военными, после того, как будет полностью освобождён Лисичанск. Об этом уведомил председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Представитель Луганской Народной Республики отметил, что какие-то временные прогнозы на этот счёт делать пока сложно.

"Я думаю, что сроки сегодня обозначать не совсем корректно, потому что боевые действия еще не завершены, к сожалению. И город Лисичанск — это наша территория — последний город, который остался под оккупацией со стороны Украины. Мы, наверное, всё-таки будем отталкиваться от того, когда мы освободим Лисичанск", — сказал Мирошниченко представителям прессы.

Спикер Народного совета ЛНР добавил, что уже после установления контроля над Лисичанском можно будет решать вопрос с пленными, находящимися на территории ЛНР.

Ранее 28 июня посол ЛНР в РФ Родион Мирошник рассказал, что уже две трети Лисичанска были пройдены штурмовыми подразделениями ВС РФ и ЛНР.