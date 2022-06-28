Страны "большой семёрки" согласны с поставками Украине оборонительного вооружения.
И оружие должно быть не для нападения.
Об этом сообщил французсксий президент Эммануэль Макрон.
"Все союзники придерживаются одной линии — мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", — сказал лидер Франции на пресс-конференции после саммита G7.
Москва ранее направляла странам альянса НАТО ноту из-за поставок оружия киевскому режиму, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины западным вооружением отнюдь не способствует возобновлению российско-украинских переговоров и оказывает на всю ситуацию негативный эффект.
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