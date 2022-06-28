Макрон: Страны G7 согласны поставлять оружие Украине для обороны

Страны "большой семёрки" согласны с поставками Украине оборонительного вооружения.

И оружие должно быть не для нападения.

Об этом сообщил французсксий президент Эммануэль Макрон.

"Все союзники придерживаются одной линии — мы поставляем оружие, снаряжение, боеприпасы, чтобы помочь украинцам обороняться на своей территории, и никак не для нападения на другую территорию", — сказал лидер Франции на пресс-конференции после саммита G7.

Москва ранее направляла странам альянса НАТО ноту из-за поставок оружия киевскому режиму, сообщает РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины западным вооружением отнюдь не способствует возобновлению российско-украинских переговоров и оказывает на всю ситуацию негативный эффект.