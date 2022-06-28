Полковник Ходарёнок: американцы сами не умеют нормально управлять своими HIMARS

Как считает полковник Михаил Ходарёнок, даже самих американцев нельзя считать большими специалистами в управлении реактивными системами залпового огня HIMARS.

Эксперт напомнил о случае, произошедшем в 2010 году, когда американские военные случайно направили две ракеты в свою собственную деревню, что послужило причиной гибели десяти человек.

Военный отметил, что польза от этих РСЗО для украинской армии очень сомнительна.

"Реальную эффективность этих ракет США скрывают как для внутренних специалистов, так и для всех остальных. На фронте такое оружие для ВСУ сейчас бесполезно — удары максимум локальны, хоть и могут наноситься на удалении до 80 километров", — объяснил Ходарёнок в своём Telegram-канале "Полковник Ходарёнок".

Эксперт подчеркнул, что в случае в американскими HIMARS США больше рассчитывают не на военный, а на информационный эффект. К тому же поставленное их Вашингтоном для Киева количество очень мало — это всего четыре единицы, в то время как на вооружении российской армии находятся 18-20 таких установок.