"Отважные" под Лисичанском захватили в плен 12 иностранных наёмников

Группировка "Отважные" в боях за город Лисичанск (ЛНР) взяла в плен 12 иностранных наёмников, которые сражались на стороне украинских военных.

"Из наших достоверных источников стало известно, что группировка "Отважные" в ходе боев за Лисичанск взяла в плен 12 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ2, — пишет Телеграм-канал "Новостной агрегатор ЛНР/ДНР".

По данным источника, наёмники оказались гражданами самых разных стран.

"Причем это достаточно интересные страны", — отмечается в сообщении.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что из Северодонецка в спешном порядке бежали иностранные наёмники из США, Польши, Германии и Франции.