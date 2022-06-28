Группировка "Отважные" в боях за город Лисичанск (ЛНР) взяла в плен 12 иностранных наёмников, которые сражались на стороне украинских военных.
"Из наших достоверных источников стало известно, что группировка "Отважные" в ходе боев за Лисичанск взяла в плен 12 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ2, — пишет Телеграм-канал "Новостной агрегатор ЛНР/ДНР".
По данным источника, наёмники оказались гражданами самых разных стран.
"Причем это достаточно интересные страны", — отмечается в сообщении.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что из Северодонецка в спешном порядке бежали иностранные наёмники из США, Польши, Германии и Франции.
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