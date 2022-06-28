Свыше ста солдат украинской армии и наёмников, а также до полутора десятка единиц боевой техники уничтожены российской авиацией.
Удар был нанесён по пункту дислокации нацбата "Азов"* в Харькове, сообщает Министерство обороны России.
Ведомство обращает внимание также на участившиеся случаи "дружественного огня" у бандеровцев. Всё дело в слабой обученности мобилизованных и иностранных наёмников. Помимо этого, ВКС России в Кременчуге поразили склады с западными вооружением и боеприпасами.
Также российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ в районе Спорное, живую силу и технику в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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