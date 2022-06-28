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Володин: США и ЕС предъявят счёт за преступления против Донбасса

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для оценки разрушений в Донбассе, нанесённых украинскими военными, в том числе иностранным оружием, чтобы потом выставить счёт Украине, США и Евросоюзу.

"Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю. Пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР и ДНР", — отметил он.

Ранее ВСУ выпустила три "Точки-У" по населённому пункту Сватово в ЛНР. Средства ПВО сбили ракеты, однако большого количества разрушений не удалось избежать. Осколками повреждены окна и крыши жилых домов, автомобили и газопровод. По предварительным данным, в результате атаки погибли три человека.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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