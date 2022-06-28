В Киеве сообщили о производстве ударных беспилотников Bayraktar TB2

Украина хочет построить завод по производству ударных БПЛА Bayraktar.

По этому поводу продолжаются переговоры с Турцией, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, уже достигнуты принципиальные договоренности. Также у Киева большие планы по закупке беспилотников Bayraktar TB2.

На данный момент продолжается коммуникация между министерствами обороны стран, и работа над реализацией проекта продолжается, цитирует украинского министра обороны "Военное обозрение".

"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - подытожил Резников.

Правда, Киев ведет переговоры об открытии завода с прошлого года. Планируется не просто сборка БПЛА, а полный цикл их производства. Украина планирует не только производить для своих нужд эти беспилотные летательные аппараты, но и продавать в другие страны.