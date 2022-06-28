Украина хочет построить завод по производству ударных БПЛА Bayraktar.
По этому поводу продолжаются переговоры с Турцией, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, уже достигнуты принципиальные договоренности. Также у Киева большие планы по закупке беспилотников Bayraktar TB2.
На данный момент продолжается коммуникация между министерствами обороны стран, и работа над реализацией проекта продолжается, цитирует украинского министра обороны "Военное обозрение".
"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - подытожил Резников.
Правда, Киев ведет переговоры об открытии завода с прошлого года. Планируется не просто сборка БПЛА, а полный цикл их производства. Украина планирует не только производить для своих нужд эти беспилотные летательные аппараты, но и продавать в другие страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.