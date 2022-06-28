"Волына": мне было дико видеть, как боевики "Азова"* зигуют

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины майор Сергей Волынский с позывным "Волына", сдавшийся в плен военным ДНР рассказал, что ему было дико из-за исполнения "азовцами"* нацистских "приветствий".

"Хочу сказать, что я первый раз был внутри такого подразделения, неклассического, военного и для меня это было дико. В подразделениях морской пехоты и других подразделениях регулярных войск Украины таких "приветствий" нет. Ну ни каждый раз, но я видел, что исполняют такие жесты (зигуют. — Прим. ред.)", — отметил он.

Ранее "Волына" сообщил, что морпехи ВСУ, находившиеся на "Азовстали" в Мариуполе, боялись вступать в споры с боевиками националистического батальона "Азов"*, так как на стороне "азовцев"* было численное преимущество.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.