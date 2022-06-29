В Херсонской области поймали украинских диверсантов с ПЗРК "Игла" и минами

В Херсонской области задержали группу украинских диверсантов, у которых в арсенале имелся целый набор летального оружия. Помимо стрелкового вооружения, у них изъяли ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатомёты.

Согласно информации, в настоящее время все члены диверсионной группы дают показания, в том числе и о планируемых действиях, объектах и акциям на территории региона.

"В ходе проведения адресных мероприятий в Херcоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций", — пояснили РИА Новости в силовых структурах.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, кому конкретно подчинялась диверсионная группа на Украине, кто отдавал распоряжения и снабжал их оружием.