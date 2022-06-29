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МВД ЛНР: боевики ВСУ в Донбассе с освобождением Славянска попадут в "котёл"

Силовые структуры

Когда союзные силы возьмут под контроль Славянск, украинские военные в Донбассе окажутся в "котле". Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

МВД ЛНР: боевики ВСУ в Донбассе с освобождением Славянска попадут в "котёл"

По его словам, боевики ВСУ не смогут выбраться из окружения.

"Полным "котлом", я полагаю, будет считаться взятие Славянска. Славянск — это преимущественная высота", — сказал Киселёв в интервью ТАСС.

Помощник главы МВД подчеркнул: с позиций в этом городе военные ЛНР и РФ будут видеть всё вплоть до Артёмовска. После освобождения Славянска, пояснил Киселёв, можно будет на 100 процентов сказать, что союзные силы "контролируют каждый метр нашей земли".

Ранее военный обозреватель Геннадий Алёхин заявил, что украинская армия, оставив Лисичанск, пытается занять оборону по линии Северска, Славянска и Краматорска. Как отметил специалист, стойкость ВСУ постепенно теряется.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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