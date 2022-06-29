Российские разведчики устали собирать трофеи: В следующий раз будем брать ишаков

Разведчики ВС РФ пожаловались, что из каждого рейда на позиции ВСУ им приходится приносить огромное количество трофеев. Боевики бегут, бросая оружие и припасы.

Российские бойцы ведут собственный Telegram-канал, в котором публикуют фото- и видеоотчёты с рейдов на позиции украинских вооружённых формирований. По их словам, каждая такая разведывательная вылазка оканчивается тем, что приходится возвращаться с тяжёлым грузом.

Накануне разведчикам удалось разгромить опорный пункт ВСУ, организованный вокруг военного грузовика с оружием. В этот раз в качестве трофеев было захвачено большое количество боеприпасов, иностранные противотанковые ракетные комплексы и 25-килограммовый станковый крупнокалиберный пулемёт "Утёс".

"В следующий раз будем ишаков брать на задачи. Бедные наши спины", — сокрушаются в посте бойцы.

Ранее разведчики рассказывали, что им удалось захватить в плен заместителя командира роты ВСУ, который научил российских солдат пользоваться шведско-британским ПТРК NLAW.